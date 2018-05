Una donna di ottanta anni salvata, due poliziotti intossicati, la stanza di una abitazione danneggiata e alcuni appartamenti evacuati per circa un’ora. È il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in via San benedetto a Cagliari. Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via San benedetto hanno notato del fumo uscir fuori da una finestra e sono subito intervenuti. In casa c’era un’anziana che non si era accorta dell’incendio, provocato dal corto circuito di una derivazione elettrica. È stata subito portata all’esterno, mentre sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I medici hanno visitato l’anziana per verificare le sue condizioni di salute e soccorso i due poliziotti per un principio di intossicazione da fumo. I vigili del fuoco nel giro di brevissimo tempo hanno domato le fiamme prima che potessero propagarsi a tutta la casa. Durante l’intervento le abitazioni acanto a quella in cui si era sviluppato l’incendio sono state evacuate in via precauzionale.