Attimi di panico sulla pista dell’aeroporto internazionale di Istanbul-Ataturk, in Turchia. Un velivolo della Asiana Airlines, in fase di rullaggio, si è scontrato con un aereo della Turkish Airlines, pronto per il decollo. Fortunatamente l’incidente ha coinvolto l’ala destra del primo e la coda del secondo. I passeggeri a bordo dei due aeromobili, escluso il grosso spavento, sono rimasti illesi.