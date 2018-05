“L’alleanza con il centrodestra non si rompe. Assolutamente, è un prerequisito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai rapporti con Forza Italia, dopo che Lega e M5s hanno ottenuto altre 24 ore dal Quirinale per trattare. “Il governo? Ci sono possibilità, ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Mentre qualcuno si è arreso noi ci stiamo provando fino in fondo, vorrei parlare di programmi, di cose da fare”, ha aggiunto il leader della Lega, fuori da un ristorante in centro a Roma, in merito all’eventuale nascita dell’esecutivo con il M5s. “Come San Tommaso mi fido ma voglio toccare con mano“, ha concluso Salvini, dopo le parole del forzista Romani e alla possibilità del via libera da parte di Forza Italia per un governo M5s-Lega.