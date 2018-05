Erano state tratte in salvo dalla Astral, ma le operazioni di trasferimento sulla Aquarius di Sos Mediterranee sono bloccate per mancanza di autorizzazioni. Domenica i soccorritori "erano stati minacciati dalla Guardia costiera libica", racconta il radicale Riccardo Magi, che partecipa alla missione dell'organizzazione spagnola

Prima le minacce della Guardia costiera libica, ora le autorizzazioni necessarie al trasbordo che non arrivano. Non finisce l’odissea dei 105 migranti salvati ieri dalla nave Astral della ong Proactiva Open Arms, che restano bloccati al largo della Libia.

“A bordo di Astral aspettiamo da Roma o Londra l’autorizzazione al trasbordo dei 105 migranti salvati 24 ore fa, nel frattempo arriva la segnalazione di un altro gommone in difficoltà a sole 10 miglia da noi”, scrive su Twitter Riccardo Magi, deputato di +Europa e segretario di Radicali Italiani, che sta prendendo parte alla missione della ong spagnola.

Nelle prime ore di questa mattina la Astral ha raggiunto la nave Aquarius di Sos Mediterranee, ma le operazioni di trasferimento dei migranti sull’imbarcazione più grande sono bloccate per mancanza di autorizzazioni. “Da questa mattina Aquarius e Astral sono in stand by in attesa che una autorità marittima competente autorizzi il trasferimento di 105 persone soccorse ieri – comunica Sos Mediteranee – i sopravvissuti sono esausti e hanno bisogno di riparo. Confusione e ritardi mettono a rischio la loro salute”.

“A causa di nuovo rimpallo di responsabilità nel Mediterraneo ancora non sappiamo dove condurre i naufraghi salvati ieri. Chiedo quindi ai ministri Minniti e Delrio di intervenire con urgenza presso l’Mrcc di Roma per autorizzare al più presto il trasbordo delle oltre 100 persone, tra cui donne e bambini”, l’appello di Magi.

Domenica la nave Astral era intervenuta in risposta a una comunicazione della Guardia costiera italiana, rivolta a tutte le imbarcazioni che transitavano nel mare libico, per il soccorso di un’imbarcazione in difficoltà. “Subito dopo, la stessa guardia costiera di Roma ci ha comunicato che la guardia costiera libica aveva assunto il controllo e la responsabilità dell’operazione”, ha spiegato Magi.

E’ stato lo stesso segretario dei Radicali a raccontare domenica che una motovedetta libica “si è avvicinata all’Astral, ci hanno chiesto se avessimo migranti a bordo e quando abbiamo risposto di no ci hanno intimato di andarcene via dicendo: ‘questo è un lavoro che dobbiamo fare noi’. I libici agiscono come pirati in acque internazionali, pretendendo che sia riconosciuta loro una autorità. Agiscono fuori dal diritto e lo fanno con mezzi forniti dal governo italiano”, ha proseguito Magi in riferimento al fatto che l’Italia ha addestrato decine di uomini della cosiddetta Guardia costiera libica e ha fornito a Tripoli dieci motovedette.