Parte da”, il laboratorio anticorruzione di alta formazione della durata di due giorni che, nei prossimi mesi, girerà l’Italia. L’idea del team della campagna Riparte il futuro, promotore dell’iniziativa, è quella di formare unain grado di utilizzare strumenti di comunicazione sociale per combattere la corruzione in Italia​. “I laboratori sono pratici – spiegano i promotori a ilfattoquotidiano.it – con attività interattive e laboratoriali, organizzati in piccoli gruppi di dialogo e discussione. Inoltre, a ogni laboratorio saranno presenti: un’occasione speciale per incontrare i migliori professionisti del campaigning sociale. Alla fine del corso diverse saranno le competenze acquisite dai partecipanti: sviluppo e progettazione di unacompresa di video, le potenzialità dello, i metodi disul fenomeno di corruzione, l’invio di unaalla pubblica amministrazione, la conoscenza approfondita delle attività di“. Dopo Genova esono previste tappe ae poi. I workshop sono gratuiti e aperti a tutti senza limiti d’età. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura attraverso il sito di Riparte il futuro ,​ per ogni città saranno selezionate trenta persone