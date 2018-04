L’agguato - secondo gli investigatori - sarebbe avvenuto nell’ambito della sanguinosa guerra di mafia che da anni si sta consumando tra due clan il lotta per il controllo del traffico di droga. Sull'omicidio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Foggia

Sono stati utilizzati un kalashnikov e una pistola per uccidere Antonio Fabbiano, un 25enne ritenuto vicino al clan Raduano, assassinato nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Gargano. Fabbiano è stato colpito all’inguine e al torace. Ricoverato nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è morto dopo poche ore. Nella zona del delitto non vi sono – a quanto si apprende – telecamere di sorveglianza e vi è difficoltà da parte dei carabinieri di acquisire informazioni da potenziali testimoni.

L’agguato è avvenuto sotto la sua abitazione, in via Tripoli intorno alle 23. L’agguato – secondo gli investigatori – sarebbe avvenuto nell’ambito della sanguinosa guerra di mafia che da anni si sta consumando tra due clan il lotta per il controllo del traffico di droga. E proprio questo business che innescato la miccia.

Sull’omicidio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Foggia. Sono una ventina i bossoli di fucile e pistola recuperati dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia sul luogo in cui è stato ucciso Fabbiano, che aveva precedenti penali per rapina e droga. Ad agire sarebbero stati due killer che hanno atteso il 25enne mentre faceva ritorno a casa. I militari hanno compiuto cinque stub e sentito una decina di persone tra amici e conoscenti. A Vieste dal gennaio 2015, quando fu ucciso il boss Angelo Notarangelo, detto ‘Cintaridd’, si sono verificati otto omicidi, quattro agguati sono falliti e c’è stata una lupara bianca.

L’omicidio di ieri potrebbe essere la risposta all’omicidio di Gian Battista Notarangelo del 7 aprile, cugino dello storico boss di Vieste ucciso nel 2015. Delitto che di fatto ha aperto la guerra di mafia degli ultimi anni.