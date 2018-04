L'uomo, Jamel Methenni, è un cittadino tunisino di 33 anni. Si teme che sia scappato con i bambini di quattro e due anni per raggiungere il suo paese d'origine. Gli aeroporti, i porti e tutti i posti di frontiera sono in allerta

Non ha notizie del marito e dei due figli piccoli da domenica scorsa. Rosa Mezzina, una cittadina italiana di 28 anni, ha denunciato la scomparsa dei suoi familiari quando è rientrata a casa da lavoro e non ha trovato nessuno ad aspettarla. Il marito, Jamel Methenni, è un cittadino tunisino di 33 anni e si teme che sia scappato da Bolzano con i figli di quattro e due anni per raggiungere la Tunisia. L’ultimo segnale del suo cellulare ha permesso di localizzarlo nella zona di Verona.

L’uomo è in viaggio con Yassine e Yasmine a bordo del suo furgone Ducato bianco. I carabinieri stanno verificando in queste ore tutte le segnalazioni che sono giunte alla centrale operativa di Bolzano. L’ipotesi è che si trovi ancora in Italia ma stia cercando di andare a sud, forse per raggiungere il suo paese d’origine. Un tentativo di fuga reso difficile dal fatto che l’uomo non ha con sé i documenti dei bimbi e probabilmente non è provvisto di molti soldi, a causa delle scarse condizioni economiche in cui versa la famiglia. Gli aeroporti, i porti e tutti i posti di frontiera sono in allerta.