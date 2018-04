“Evitare governo M5s-Lega per il bene del Paese”. Quando ormai sembrava che il gioco incrociato dei veti dei partiti non lasciasse vie d’uscita, il segnale è arrivato dall’assemblea del Partito democratico. Dario Franceschini, esponente della minoranza, ha infatti preso la parola e si è esposto contro la linea dell’opposizione a qualsiasi costo in Parlamento: “Io credo che non basti assistere a quello che avviene. Nessuno ha vinto in modo tale da poter governare il Paese e allora penso che non basti più soltanto assistere. La prima fase, con la direzione che ha dato la linea dell’opposizione, penso sia stata giusta, ma oggi dobbiamo prepararci a una seconda fase. Non sto proponendo un governo con M5s o di entrare in un governo Di Maio”.

Poco prima il capo politico M5s Luigi Di Maio, a margine di un’iniziativa in Molise, aveva detto: “Stiamo lavorando ogni giorno per formare un governo del cambiamento ma non ha senso andare a governare se non cambia tutto e se non si ha il potere di cambiare in meglio la vita dei cittadini. Per questo vi dico che se ci mettiamo un pò di tempo è perché vogliamo il meglio, non un governo del tirare a campare”.