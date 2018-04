“Non accettiamo veti da chi alle elezioni è arrivato secondo: la coalizione di centrodestra ha prevalso anche grazie ai voti di Forza Italia e andremo da Mattarella col solo obiettivo di dare un governo all’Italia che risolva i problemi dei cittadini. Quelle dei 5 Stelle sono solo inutili provocazioni”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera.

“Il centrodestra unito ha vinto le elezioni: siamo aperti al confronto con chiunque, ma non accettiamo veti e imposizioni da nessuno. Ci presenteremo dal presidente Mattarella con una proposta per dare risposte ai cittadini in tema di fisco, immigrazione, lavoro”. Così Mara Carfagna (FI), vicepresidente della Camera.