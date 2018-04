“Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti e da questo punto di vista non vedo grandi novità”. Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, a margine della convention ‘Sinistra Anno Zero’ alla quale il segretario reggente del Partito Democratico, commenta così il nuovo appello di Luigi Di Maio al Partito Democratico. “Mi sembra evidente che M5s e centrodestra – continua Martina – devono dire alle altre forze politiche e al Paese cosa intendono fare. Consiglierei di andare fino in fondo ed esplicitare se c’è da parte di M5s e centrodestra un’assunzione di responsabilità o se non c’è questo fatto. Perché – conclude – è evidente a tutti che stiamo assistendo da giorni al tentativo di costruire una quadratura e dicano chiaro fin dove vogliono arrivare”. Ma alla domanda se Martina accetterà per il Pd di sedersi al tavolo per il tentativo di stipulare il ‘contratto di governo’, preferisce non rispondere e lasciare il Centro Cavour