Elettori napoletani del M5S divisi sulle possibili alleanze che, probabilmente, Di Maio sarà costretto a stringere per provare a governare. Per i pentastellati, dunque, si è aperta la stagione del dialogo. Ma cosa pensano gli elettori dei M5S napoletani su eventuali ipotesi di alleanze? “Se Di Maio si allea con Salvini non lo voto più”, ha dichiarato lapidario uno degli intervistati.

“Un’alleanza con Salvini farebbe perdete al M5S molti voti, soprattutto al sud”, ha confermato un giovane elettore del movimento. Per molti la Lega resta un partito di estrema destra che nulla può avere a che fare con il M5S. Ma non la pensano tutti così. Non sono mancati, infatti, commenti positivi in relazione ad un’ipotesi di governo con Salvini: “In un governo di scopo potrebbero starci tutti, anche Salvini” ha dichiarato un elettore 5 stelle. “Io mi auguro che ci sia un’alleanza con la Lega e non con il Pd. Anche se la Lega pensa solo al nord, potrebbero fare bene insieme” ha dichiarato un giovane elettore del movimento.