Scoperta dai carabinieri una discarica abusiva in un’area archeologica a Roma. Ad eseguire il decreto di sequestro preventivo dell’intera area, emesso dal gip di Roma su richiesta della procura, i carabinieri della Compagnia Casilina, della Stazione Appia e del Nucleo Investigativo del Gruppo Tutela forestale di Roma. Il provvedimento riguarda un terreno di circa tremila metri quadrati in via Lucrezia Romana zona Osteria del Curato, dove nei giorni scorsi i carabinieri hanno sorpreso un bosniaco mentre sversava illecitamente rifiuti speciali trasportati su un autocarro. Le successive verifiche hanno accertato che l’area, di proprietà comunale, era stata adibita a discarica e che erano presenti altri cumuli di rifiuti speciali, anche pericolosi. Due i denunciati, tra i quali un appartenente alla famiglia Casamonica per invasione di terreni ed edifici. Per gli inquirenti avrebbe consentito ai due romeni di alloggiare, dietro corrispettivo in denaro, in una roulotte in disuso nel terreno sequestrato, fornendo energia elettrica da un contatore manomesso, installato in una vicina proprietà riconducibile alla famiglia Casamonica