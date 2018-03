La legge sulla Buona Scuola che è uscita non è minimamente quella a cui” avevo collaborato” per quanto riguarda i laboratori. “Ho dato solo suggerimenti sulla formazione dei dirigenti scolastici. Questa mattina in tv ho usato un termine troppo morbido, ‘superare’ la Buona Scuola. Ora dico riscriviamola“. Lo ha precisato, durante il suo intervento al Salone delle Fontane, il candidato M5s al ministero dell’Istruzione Salvatore Giuliano. “So a cosa state pensando – ha detto il dirigente scolastico, scherzando sul suo nome – ma sono un bravo ragazzo”. “Dobbiamo trasformare la scuola dal luogo dell’insegnamento a quello dell’apprendimento”, ha sottolineato Giuliano.