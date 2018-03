Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha presentato la lista completa dei candidati ministri. Una squadra di governo composta da 4 donne in ruoli chiave. “Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica: presentare una proposta di squadra di governo prima delle elezioni” ha detto Di Maio. “Le persone che presento oggi non sono patrimonio di una forza politica ma del paese, sono persone in linea con i valori in cui abbiamo creduto in tutti questi anni. Io sono orgoglioso delle eccellenze che sto per presentarvi, non è un governo ombra ma governo alla luce del sole”