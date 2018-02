Bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo, autobus fermi “per ragioni di sicurezza“, metropolitana bloccata, scuole chiuse e spostamenti sconsigliati se non “strettamente necessari”. Dopo Roma, martedì è stata Napoli a svegliarsi sotto la neve. E pure il capoluogo campano è andato in tilt. Intanto continua la polemica sul blocco della circolazione dei treni, nella giornata di lunedì, per colpa degli scambi congelati. Anche oggi peraltro i servizi di alta velocità tra Napoli e Roma sono stati ridotti, così come il traffico regionale in Campania. Nel nodo di Roma, ha fatto sapere Ferrovie dello Stato, “è confermata l’offerta di servizi ferroviari come da programmazione, con l’80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni regionali del Lazio”.

Napoli di fatto è paralizzata. L’aeroporto internazionale ha comunicato la cancellazione di tutti i voli della mattinata. In strada sono poche le auto e i taxi non accettano corse dirette alla zona ospedaliera, che si trova nella parte alta della città. L’Anm (Azienda napoletana mobilità) ha deciso di fermare gli autobus “per ragioni di sicurezza a causa delle condizioni meteorologiche avverse” . Anche la linea metropolitana 1 ha sospeso le corse dalle 8.10 circa per il blocco degli scambi procurato da neve e ghiaccio sulla tratta esterna. Al momento resta regolare il servizio dei quattro impianti di Funicolari.

L’assessorato alla scuola ha stabilito che “visto che in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della protezione civile e seguite finora, una copiosa nevicata imbianca la città rendendo difficoltosa la circolazione, per la tutela della comunità scolastica tutta si dispone chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi“. “Seguire le indicazioni che venivano dalle previsioni meteo e dal tavolo prefettizio non è stata una scelta a cuor leggero”, ha detto l’assessore Annamaria Palmieri. ” “ma il frutto di una valutazione che tenesse in conto le necessità delle famiglie lavoratrici e del diritto all’istruzione garantito tramite il potenziamento del riscaldamento e condiviso con le scuole in tempo reale. In tale direzione andava anche la revoca da parte del prefetto dell’inibizione alla circolazione sui grandi assi viari. Oggi il quadro è totalmente cambiato e deve prevalere la necessità di tutelare l’incolumità di bambini e adulti viste le condizioni proibitive della mobilità. Siamo sicuri che questo adeguamento alle nuove e inaspettate condizioni sia un atto di responsabilità su cui non c’è da polemizzare, ci stiamo muovendo in una situazione in evoluzione, e siamo in contatto con tutti i dirigenti scolastici dalle prime ore del mattino”.

L’assessorato alla protezione civile dal canto suo – anche in questo caso “contrariamente alle previsioni diramate ieri pomeriggio in sede di Comitato Operativo Viabilità in Prefettura” – avvisa la cittadinanza a “limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari”.