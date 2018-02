“Sui rimborsi chi ha sbagliato deve pagare così come è sempre successo”. Lo ha detto il candidato del Movimento 5 stelle Roberto Fico, a margine della presentazione dei candidati dei collegi uninominali di Napoli, in riferimento al caso dei soldi non versati dai due parlamentari (e ricandidati) Andrea Cecconi e Carlo Martelli” Nel Movimento 5 stelle quando accadono delle cose si prendono i provvedimenti, in questo caso provvedimenti pesantissimi”.