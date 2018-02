Si chiama Patrizio Iacono, ha 21 anni ed è di origini sarde il giovane responsabile della sparatoria a Pisa. Il ventunenne, che è ancora in fuga e che gli inquirenti stanno cercando, ha numerosi precedenti per rapina e altri reati contro il patrimonio e avrebbe usato armi clandestine. Secondo quanto si è appreso, le pistole utilizzate da Iacono per ferire i clienti del bar sarebbero entrambe illegalmente detenute e probabilmente provenienti dal mercato nero e con matricola abrasa.

Alcuni clienti della caffetteria lo avevano rimproverato perché impennava con la moto lungo le strade del quartiere. E a quel punto ha iniziato a sparare ad alcuni passanti, ferendone quattro. Poi è fuggito. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi alla periferia di Pisa, in via Michelangelo, quartiere Cep. “E’ arrivato dicendo che voleva il casco della moto. Ma il casco era su un tavolino”, ha raccontato un testimone. Altri poi aggiungono che “all’inizio ha tirato fuori una scacciacani poi è tornato poco dopo con una pistola vera e propria e ha cominciato a sparare ad altezza uomo“. Intorno alle 13.30 si era sparsa la voce che le forze dell’ordine avessero rintracciato e accerchiato lo sparatore in un palazzo sui lungarni, ma l’allarme è rientrato poco dopo.