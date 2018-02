Interpellato a L’Aria che Tira (La7) per recensire il nuovo film di Luca Miniero, “Sono tornato”, in cui si racconta il ritorno di Benito Mussolini nell’Italia di oggi, il deputato di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, prima tira una stoccata al vignettista Vauro, poi inciampa in un lapsus: “Mi sono divertito molto a vederlo, ma è un film commerciale. Io sono un cinofilo, mi piace molto andare al cinema”