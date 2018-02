Nord-est della Cina, villaggio vicino ad Ankang, nella provincia dello Shaanxi. Le telecamere di sicurezza registrano le immagini di un cinghiale selvatico di oltre 100 kg mentre attacca un uomo. I presenti cercano di intervenire colpendo l’animale, ma la furia non si placa e il cinghiale carica anche la nuora dell’uomo, accorsa in suo aiuto. Nulla da fare per il sessantaseienne conosciuto come Zhang; la nuora, trasportata in ospedale, è in cura a causa delle gravi ferite. La polizia ha provveduto ad abbattere l’animale, che secondo il capo villaggio Li Yufeng si era spinto in cerca di cibo nel vicino villaggio a causa delle abbondanti nevicate sulle alture circostanti