Coby Persin, youtuber che si definisce sperimentatore sociale, reagisce in modo creativo ad un personale incidente d’auto. Se è impossibile evitare le buche delle strade di New York, allora come aiutare gli automobilisti? Semplice e geniale: piantando in ogni fosso una pianta diversa per rendere visibile l’ostacolo. I newyorkesi, colpiti dall’iniziativa, sembrano apprezzare l’idea così come il mondo del web