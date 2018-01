Oltre un migliaio le persone hanno partecipato alla fiaccolata silenziosa e alle altre iniziative organizzate a Fiumicello a due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni a Il Cairo. Tanti i giovani e gli studenti, i cittadini di Fiumicello, città in provincia di Udine dove è cresciuto il giovane ricercatore, e dei comuni limitrofi, con fiaccole gialle e cartelli in mano a chiedere ‘Verità per Giulio’. “Speriamo che chi di dovere si accorga che l’Italia è gialla” ha detto la mamma, Paola Deffendi, al termine della fiaccolata. Accanto a lei anche l’avvocato della famiglia, Alessandra Ballerini, che ha lanciato un appello a tutti i candidati alle prossime elezioni: “Tutte le persone che si candidano mettano nella loro agenda politica la verità per Giulio Regeni”.