Voli cancellati e migliaia di persone evacuate dalle isole intorno a Kadovar, vicino alla costa settentrionale di Papua Nuova Guinea, per l’eruzione dell’isola vulcanica che ha oscurato il cielo con vapore e cenere. Anche le imbarcazioni in navigazione in quell’area del Pacifico meridionale hanno ricevuto l’indicazione di tenersi lontane dall’isola. Kadovar, la sommità sommersa di un vulcano, ha iniziato a eruttare il 5 gennaio e gli esperti hanno già avvertito che l’attività sismica causa dell’eruzione potrebbe preludere in tempi brevi a un fenomeno molto più importante e grave. Il premier Peter O’Neill ha fatto sapere che sono state stanziate risorse per sostenere l’evacuazione e ha avvertito le comunità costiere del nord di rimanere in allerta per possibili tsunami. Kadovar è al largo della costa settentrionale della Nuova Guinea, l’isola maggiore dove si trova la capitale Port Moresby. Tutto l’arcipelago si trova sull’Anello di fuoco, una faglia sismica che circonda le isole del Pacifico provocando frequenti terremoti ed eruzioni