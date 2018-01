La nomina del presidente della Repubblica è stata controfirmata dal premier Paolo Gentiloni. La donna assumerà l'incarico in virtù del suo impegno come testimone dell'eccidio nazista: "Ha illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale", scrive il Quirinale nel diffondere la notizia della sua nomina. Il commento: "Su di me l’enorme compito di portare nel Senato le voci ormai lontane che rischiano di perdersi nell’oblio"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato senatrice a vita Liliana Segre, 87enne reduce italiana dell’Olocausto. La nomina è arrivata “per coltivare memoria contro razzismo, discriminazione e odio“. Un “segnale” dal Colle che ha scelto una sopravvissuta ai campi di sterminio come sua prima nomina, tra l’altro a una settimana dal Giorno della Memoria e nell’anno in cui cadono gli ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia.

Il suo messaggio – “Sento dunque su di me l’enorme compito, la grave responsabilità di tentare almeno, pur con tutti i miei limiti, di portare nel Senato della Repubblica delle voci ormai lontane che rischiano di perdersi nell’oblio”. Così Segre commenta la nomina ricevuta (leggi l’integrale) e aggiunge: “Le voci di quelle migliaia di italiani, appartenenti alla piccola minoranza ebraica, che nel 1938 subirono l’umiliazione di essere degradati dalla Patria che amavano; che furono espulsi dalle scuole, dalle professioni, dalla società dei cittadini ‘di serie A’. Che in seguito furono perseguitati, braccati e infine deportati verso la ‘soluzione finale. Soprattutto le voci di quelli, meno fortunati di me, che non sono tornati, che sono stati uccisi per la sola colpa di essere nati, che non hanno tomba, che sono finiti nel vento”.

Chi è la Segre – Nata a Milano, Segre fu deportata ad Auschwitz il 30 gennaio 1944 con il treno in partenza dal binario 21 della stazione Centrale. Aveva 13 anni. Nel campo di concentramento perse suo padre Alberto. Per decenni non ha voluto raccontare quanto vissuto all’interno del campo di sterminio. Solo a partire dalla fine degli anni Novanta è diventata una delle sopravvissute all’eccidio nazista più impegnata per la sensibilizzazione delle giovani generazioni.

Il tentativo di fuga e l’arresto – Rimase vittima delle leggi razziali del fascismo all’età di 8 anni, quando nel settembre del 1938 fu costretta ad abbandonare la scuola elementare, iniziando l’esperienza della persecuzione. Il 7 dicembre 1943, insieme al padre e a due cugini, cercò invano, con l’aiuto di alcuni contrabbandieri, di fuggire in Svizzera. Venne tuttavia catturata dai gendarmi del Canton Ticino e rispedita in Italia dove, il giorno successivo, fu tratta in arresto.

La detenzione ad Auschwitz – Arrivata ad Auschwitz, sul suo braccio venne tatuato il numero di matricola 75190. Segre ha raccontato così il suo viaggio da Milano al campo di sterminio: “Caricati violentemente sui camion, traversammo la città deserta e, all’incrocio di via Carducci, vidi la mia casa di Corso Magenta 55 sfuggire alla mia vista all’angolo del telone: mai più. Mai più”. Durante la sua permanenza nel campo, è impiegata nei lavori forzati in una fabbrica di munizioni. Costretta a sfilare nuda davanti alle SS per la selezione e alle “marce della morte“, è sopravvissuta alle più gravi umiliazioni. Liliana riuscì a salvarsi e tornò a Milano nell’agosto 1945. Rimane una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1990, dopo 45 anni di silenzio si rese per la prima volta disponibile a partecipare ad alcuni incontri con gli studenti delle scuole di Milano, portando la sua testimonianza di ex deportata.

Le reazioni – “La vita di Liliana Segre testimonianza di libertà. Da senatrice ci indicherà il valore della memoria. Una decisione preziosa a 80 anni dalle leggi razziali”. Lo scrive su Twitter il premier Paolo Gentiloni.

“Esprimo la mia più grande soddisfazione per la scelta del Presidente Mattarella di nominare Liliana Segre senatrice a vita. Donna forte e coraggiosa, sopravvissuta all’orrore di Auschwitz, ha messo a disposizione delle giovani generazioni la sua esperienza. A lei vanno i miei più sinceri rallegramenti per questo importante riconoscimento”. Lo dichiara la presidente della Camera, Laura Boldrini.

“Ho espresso a Liliana Segre il sentimento di profonda gioia per la sua nomina a Senatrice a vita. Questo giorno resterà nella mia memoria come uno dei momenti più felici e più alti della Legislatura. Sono onorato di dare il benvenuto, ancora nella veste di Presidente del Senato, ad una donna che ha insegnato a tutti noi a non cedere all’indifferenza, trasmettendo a generazioni di italiani il ricordo vivo e terribile di una esperienza vissuta in prima persona come reduce della Shoah”. Così Pietro Grasso commenta la nomina di Mattarella.