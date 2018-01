“Alla fine di questo mese a Pescara in un’iniziativa per la presentazione del programma vi diremo anche dove andremo a prendere tutti i soldi per realizzare le proposte”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, in un’iniziativa pubblica a Ivrea, in provincia di Torino, con il candidato sindaco del M5s e Davide Casaleggio. Di Maio ha toccato il tema del calo della nascite: ” “Non rassegniamoci alle poche nascite favorendo l’immigrazione – ha aggiunto – Prima sosteniamo le nostre famiglie che decidono di avere dei figli”