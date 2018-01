“Voglio dire che per le regionali decideremo insieme a tutti gli alleati così come accade su base nazionale e l’incontro di Arcore di ieri lo sta confermando. Siamo quattro forze e marceremo compatte. Il quarto petalo? Mi pare che sia caduta ogni riserva da Salvini: è una forza che incarna la tradizione liberale e cattolica, ci serve e sono sicuro che avrà anche un buon riscontro in termini elettorali”. Così Renato Brunetta, capogruppo uscente di Forza Italia alla Camera.