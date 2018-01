Il prossimo 4 marzo oltre che per le elezioni politiche, in Lombardia e Lazio si voterà anche per le regionali e l’ipotesi di un centrosinistra unito nei nomi di Nicola Zingaretti e Giorgio Gori, pare già essere tramontata ancor prima che l’assemblea nazionale di Liberi e Uguali a Roma. E se Pietro Grasso non prende una posizione netta, nessun altro degli esponenti di LeU apre a Gori, candidato dem per la Regione Lombardia e sul nome di Zingaretti solo Artuto Scotto non dà giudizi negativi, ma chiarisce: “decideranno nei territori”. Espressione utilizzata anche da Bersani e Speranza, mentre più nette le posizioni di Fassina, Fratoianni e Civati: “Occorre discontinuità, ad oggi non ci sono le condizioni per un alleanza”