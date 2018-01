“Vogliamo offrire un’alternativa a quello che c’è in campo, non ci convince la proposta di Renzi, non ci convince Grillo, siamo chiaramente contro le destre”. Così Roberto Speranza, arrivando all’assemblea nazionale di Liberi e Uguali. Parlando sempre di Renzi e Grillo, il coordinatore di Mdp ha aggiunto: “Noi ci misuriamo con gli italiani, poi in Parlamento si vedrà. Saranno loro a dover fare i conti con noi, non noi con loro”.