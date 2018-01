Grande partecipazione alla parrocchia Mater Ecclesiae al Torrino per l’ultimo saluto a Ferdinando Imposimato, ex magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta al crimine organizzato e al terrorismo. All’uscita del feretro, fatti volare in cielo palloncini rossi. Fuori dalla chiesa, folta la rappresentanza del M5s, a cominciare dalla sindaca Virginia Raggi: “Mancherà soprattutto a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo”. Le fa eco Roberta Lombardi, che concorrerà per il ruolo di governatore in regione Lazio: “Perdiamo un uomo libero a cui tutti dobbiamo dire grazie”. Commosso il senatore Nicola Morra: “Una persona estremamente affettuosa, che non ha mai lesinato energie per le sue battaglie, tanto che il suo stato di salute negli ultimi tempi ne ha risentito”.