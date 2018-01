Il festival Rhythm & Vines a Gisborne, in Nueva Zelanda, richiama ogni anni migliaia di persone, che trascorrono due giorni tra musica e fiumi di alcool. Una ragazza girava tra il pubblico in topless, coperta di soli glitter quando un uomo, mentre era ripreso con un cellulare, ha pensato di alzarsi e correre a toccare il seno alla ragazza. Lei, per tutta risposta, lo ha raggiunto e gli ha assestato qualche pugno in testa