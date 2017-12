“È Il nostro regalo per gli italiani. La cittadinanza va meritata, va voluta e va scelta. Qualcuno voleva usarla come merce di scambio elettorale e noi siamo riusciti a vincere ed è la vittoria degli italiani”. Con queste parole Matteo Salvini commenta positivamente lo stop alla discussione sullo Ius soli. Risponde poi alla dichiarazione di Lupi che non lo vede come leader del centrodestra. “Da chi ha cambiato 18 partiti il suggerimento è ininfluente”