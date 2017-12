“Credo che Di Maio debba preoccuparsi dello sbando totale del M5s quando governa. L’albero di Roma è il simbolo di un’incapacità di governo, di una Roma che è non è più capace di alzare la testa, nonostante la forza dei cittadini romani”. Maurizio Lupi al termine della conferenza stampa di insediamento della direzione regionale di “Noi con l’Italia” ha risposto così alle accuse di Di Maio verso il centrodestra. Dopo le tensioni dei mesi scorsi Lupi cerca di ricucire il rapporto con Salvini. “C’è un’occasione importante che il centro destra deve cogliere. Solo allargando la coalizione e mettendo al centro la buona politica potremo tornare a governare”. Sulla possibilità di avere Salvini come leader della coalizione dice: “No, io vedo Salvini come leader della Lega. Ha tolto il nome Nord dal suo simbolo e ha fatto bene”