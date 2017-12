Aveva preso quella farmacia per un bancomat e l’aveva svaligiata 8 volte tra marzo e dicembre, portando a casa quasi 2000 euro al mese, con cui comprava la cocaina. Gli agenti del commissariato Scalo Romana di Milano l’hanno arrestato per rapina aggravata, bloccandolo dopo l’ennesimo colpo. Si tratta di un trentenne tossicodipendente pregiudicato per vari reati, che aveva preso di mira la farmacia quando andava al Sert per i corsi di recupero legati al suo ultimo arresto per spaccio, del settembre scorso. L’arresto è già stato convalidato e il trentenne si trova a San Vittore