Lo scoppio è avvenuto la notte scorsa nella zona orientale della città. Ignote al momento le cause della deflagrazione, che ha anche divelto il cancello di una casa e danneggiato diverse auto

Una bomba è esplosa a Napoli uccidendo una persona e ferendone una seconda. Lo scoppio è avvenuto la notte scorsa nella zona orientale della città, in via Ferrante Imparato. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, dove era stata segnalata una forte esplosione, hanno trovato due persone ferite, il cancello di un’abitazione divelto a causa dell’onda d’urto e diverse auto danneggiate. L’ordigno, secondo i primi accertamenti, pesava oltre un chilo.

Uno dei feriti, Antonio Perna, un 32enne di San Giovanni a Teduccio già noto alle forze dell’ordine, è morto poco dopo il trasporto in ambulanza all’ospedale Cardarelli. Ferita anche la sua compagna 43enne di Ponticelli, ricoverata all’ospedale Loreto Mare con diverse fratture. Ignote al momento le cause dell’esplosione, sulla quale indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della compagnia Poggioreale. Potrà essere proprio la donna, appena le sue condizioni lo consentiranno, a dire agli investigatori per quale motivo si trovassero nei pressi dello stabile dove è esploso l’ordigno.