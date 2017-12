Si tratta dell'accordo siglato l'11 luglio scorso che lega il calciatore 18enne alla squadra rossonera fino al 30 giugno del 2021, in cambio di uno stipendio da 5,5 milioni più bonus e l' ingaggio del fratello Antonio come terzo portiere. Secondo il Corriere della Sera, infatti, l’agente del giocatore avrebbe inviato una comunicazione in cui si invoca l’annullamento del contratto

Il maxi rinnovo di questa estate sembrava aver riportato il sereno fra Gigio Donnarumma e il Milan. E invece i rapporti tra il portiere e il club rossonero sono di nuovo tesi. Secondo il Corriere della Sera, infatti, l’agente del giocatore, Mino Raiola, tramite il suo consulente legale avrebbe inviato una comunicazione al Milan in cui si invoca l’annullamento del contratto firmato in estate, appellandosi a una presunta violenza morale che il ragazzo avrebbe subito.

Si tratta dell’accordo siglato l’11 luglio scorso che lega il calciatore 18enne alla squadra allenata da Rino Gattuso fino al 30 giugno del 2021, in cambio di uno stipendio da 5,5 milioni più bonus e l’ ingaggio del fratello Antonio come terzo portiere. L’accordo studiato da Raiola e dall’amministratore delegato Marco Fassone prevede due diverse clausole rescissorie: una di 40 milioni in caso di mancato approdo del Milan alla Champions e l’altra di 70 in caso contrario. Solo che la clausola non è stata depositata in Lega Calcio dal Milan. Il motivo? La controparte non l’ha sottoscritta.

Una situazione di stallo incendiata dalle mail dell’avvocato Rigo, consulente di Mino Raiola. Con il Milan molti distante da performance da prima fascia in campionato, e un futuro che sembra tutt’altro che roseo, l’agente punta all’annullamento del contratto firmato in estate appellandosi a una presunta violenza morale che Donnarumma avrebbe subito: in quel martedì di luglio l’agente non era presente negli uffici di Casa Milan mentre l’ avvocato Rigo per protesta lasciò la stanza al momento degli autografi. Così Gigio, dopo aver percepito tre mensilità, ha inviato un documento ai dirigenti in cui sostiene di essere stato oggetto di pressioni psicologiche, firmando senza la necessaria serenità.

Un particolare fondamentale. La violenza morale, infatti, costituisce un vizio del consenso e – secondo il codice civile – e determina l’annullabilità del contratto. E peccato che quella violenza sia rappresentata da uno stipendio passato da 100mila euro a 11 milioni lordi. L’obiettivo di Raiola a questo punto è chiaro: portare via Donnarumma a parametro zero. Senza prolungamento, infatti, il contratto del calciatore sarebbe scaduto il giugno prossimo). Il Psg e il Real Madrid sono alla finestra.