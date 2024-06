“A Tamberi dico che più penso alla serata dell’altro ieri più nutro il dubbio che lui abbia voluto mettere in campo un thriller in stile Hitchcock con due nulli a 2,29 per poi saltare tranquillamente 2,37. Così anche Larissa Iapichino ieri sera”. Lo ha detto ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di consegna della bandiera agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, in corso nei giardini del Quirinale.