La moral suasion in atto da giorni potrebbe avere presto i primi risultati. Secondo il Washington Post, per contrastare l’avanzata della Russia in Ucraina il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta prendendo in considerazione due nuove contromisure: punire la Cina per aver fornito tecnologia chiave a Mosca e revocare i limiti all’uso da parte dell’esercito di Kiev delle armi “a corto raggio” statunitensi per attaccare all’interno del territorio russo. L’articolo a firma dell’editorialista David Ignatius sottolinea come queste mosse rappresenterebbero un’escalation significativa della politica “attentamente calibrata di Biden” che ha sostenuto “l’Ucraina cercando di evitare il confronto diretto con il presidente russo Vladimir Putin o con il suo alleato chiave, la Cina di Xi Jinping“. Il fatto che tali mosse vengano prese in considerazione ora dimostra la crescente preoccupazione dell’amministrazione Biden rispetto alla vulnerabilità dell’Ucraina sul campo di battaglia.

Sul punto l’amministrazione Usa era stata sempre ferma: ok alla fornitura di armi a Kiev, a patto che non siano utilizzate in territorio russo. Il 25 maggio Jens Stoltenberg aveva inflitto il primo colpo di scalpello a quello che fino ad allora aveva avuto i contorni del dogma: “È giunto il momento per gli alleati di valutare se non sia il caso di revocare alcune delle restrizioni sull’uso degli armamenti che hanno donato all’Ucraina”, ha dichiarato il segretario generale della Nato nel video dell’intervista pubblicato sul canale X dell’Economist. “Soprattutto ora che molti combattimenti sono in corso a Kharkiv, vicino al confine, negare all’Ucraina la possibilità di utilizzare queste armi contro obiettivi militari legittimi in territorio russo rende molto difficile la difesa”. Stoltenberg ha quindi ribadito che questa è una guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e che Kiev ha il diritto di difendersi: “L’Ucraina ha il diritto di difendersi e questo include anche colpire obiettivi in territorio russo“, ha sottolineato Stoltenberg.

Due giorni dopo, il 27 maggio, il capo dell’Alleanza Atlantica ammorbidiva i toni – dopo le proteste, tra gli altri, del governo italiano -, ma il messaggio restava identico. “Spetta agli Alleati decidere sulle restrizioni” all’uso delle “armi consegnate all’Ucraina. Questa non è una decisione della Nato, è una decisione presa dai singoli alleati”, che finora “hanno preso decisioni diverse”, spiegava Stoltenberg, in conferenza stampa a Sofia. “Il mio messaggio è che penso che sia giunto il momento di considerare alcune delle restrizioni” all’uso delle armi da parte di Kiev, “perché l’Ucraina ha diritto all’autodifesa”.

Ieri Emmanuel Macron ha rotto il fronte della prudenza tra i leader delle potenze mondiali. In una conferenza stampa congiunta a Meseberg con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che il 26 maggio si era detto nettamente contrario a un cambio di strategia, il presidente francese ha detto di ritenere che l’Ucraina debba poter essere autorizzata ad attaccare “in Russia” le postazioni da cui viene attaccata: “Dovrebbe essere possibile colpire questi luoghi in modo circoscritto. E non credo che questo porti una escalation”, ha aggiunto il presidente francese.

Oggi anche la Polonia ha aperto all’uso delle armi occidentali in Russia. L’apertura è arrivata dal vice ministro della Difesa Cezary Tomczyk alla trasmissione Radio Zet, come riporta Tass. “Non ci sono restrizioni sulle armi polacche fornite all’Ucraina”, ha detto. Mentre la Svezia ha annunciato aiuti militari per 1,16 miliardi di euro a Kiev. Si tratta del 16° pacchetto di supporto per l’Ucraina dall’inizio dell’invasione da parte della Russia, che porta il totale degli aiuti di Stoccolma a Kiev a 4,35 miliardi di euro.

In mattinata da Washington è arrivata anche la conferma che gli Stati Uniti saranno presenti alla Conferenza sulla pace in programma in Svizzera il 15 e 16 giugno. “Come sapete, abbiamo partecipato attivamente a ciascuno dei precedenti vertici di pace ucraini. Il governo degli Stati Uniti vi partecipa. E saremo rappresentati al prossimo vertice”, ha dichiarato l’addetta stampa della Casa Bianca Karin Jean-Pierre, spiegando di non avere informazioni specifiche sulla partecipazione del presidente Biden al vertice. “È importante per noi continuare a garantire che l’Ucraina abbia tutte le capacità per difendersi, per garantire una pace giusta e duratura”, ha aggiunto. Intanto 50 Paesi hanno confermato la partecipazione al vertice.