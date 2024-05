Lo staff di Joe Biden ha chiamato Robert De Niro per un evento elettorale. La star di Hollywood non si è risparmiato contro Trump, definendolo “pagliaccio” che mette a rischio le libertà. A margine dell’evento l’attore è stato contestato da supporter di Trump, che lo hanno insultato: “Sei spazzatura, i tuoi film non valgono niente”. “Sei un gangster” ha replicato De Niro a un contestatore