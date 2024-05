Inaki Williams, giocatore dell’Athletic Bilbao, “non scenderà in campo nell’ultima giornata di campionato contro il Rayo Vallecano“. La notizia ha sorpreso un po’ tutti. Inizialmente si è pensato si trattasse di un infortunio, ma non è così. La vera sorpresa è che l’attaccante spagnolo, naturalizzato ghanese, salterà il match per un pezzo di vetro. Un pezzo di vetro? Sì, Williams ha giocato per ben due anni con una scheggia nel piede che ora è stata rimossa.

Una storia, quella dell’attaccante 29enne, che ha dell’incredibile. “Due anni fa, mentre era in vacanza, Inaki ha avuto un incidente domestico in cui si è rotto un vaso e ha pestato del vetro“, ha detto Ernesto Valverde, allenatore dell’Athletic Bilbao durante l’ultima conferenza stampa della stagione. “Da quel momento gli si è creata una cicatrice profonda sulla pianta del piede e ha avuto un fastidio per mesi – continua il tecnico -. Dopo la finale (di Copa del Rey vinta dal Bilbao contro il Real Maiorca) ha fatto una radiografia e aveva un pezzo di vetro di due centimetri nella pianta del piede perché quando hanno ricucito la ferita l’hanno lasciato dentro”.

Ernesto Valverde has explained that Inaki Williams has been playing with a shard of glass in his foot for the last two years. ????pic.twitter.com/4BFJQ3aesc — Football España (@footballespana_) May 24, 2024

E in conferenza stampa, Valverde racconta anche la reazione a quella scoperta. “Io e il dottore abbiamo cominciato a ridere perché non ci credevamo: è incredibile, ma è così”. Il vetro è stato rimosso dopo un’operazione e Inaki Williams ha saltato l’ultima sfida di campionato. Ma tranquilli, l’Athletic Bilbao ha vinto ugualmente imponendosi 1 a 0 sul campo del Vallecano, anche senza l’aiuto del 29enne attaccante.