Il 30 novembre di due anni fa, nei pressi di Montebello Vicentino, con il suo camion investì e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, che si stava allenando sulle strade di casa. Il camionista tedesco non si fermò a prestare soccorso e successivamente fu arrestato. Oggi, lunedì 27 maggio, a Vicneza è in programma la prima udienza dibattimentale del processo: il camionista però non sarà presente in aula. Wolfgang Rieke, infatti, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cà Foncello di Treviso per un ictus ischemico che lo ha colpito ieri sera. I legali di Rieke hanno presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento, che verrà esaminata questo pomeriggio.