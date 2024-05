È pole position per Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il monegasco e la sua Ferrari firmano la terza pole in Formula 1, sulle strade di casa. In prima fila con Leclerc, c’è la McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Dietro a loro, la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Quinto posto per George Russel (Mercedes). Escluso dalla top five, il campione del mondo Max Verstappen. Solamente sesto posto per la Redbull dell’olandese. Clamorosa eliminazione nel Q1, invece per Fernando Alonso e Perez.

Sul circuito di casa, il monegasco della Ferrari ha preceduto di 154 millesimi, con il tempo di 1’10″418, la McLaren di Piastri. Per Leclerc è la ventiquattresima pole in carriera, la terza a Monaco, e aggancia un’icona della Formula 1 come Niki Lauda. “È stato bello, le sensazioni dopo un giro di qualifica sono speciali, l’entusiasmo è alto, davvero bello”, ha detto Leclerc al termine delle qualifiche. “Ora occorre mettere tutto insieme in gara, negli anni passati non ci siamo riusciti. Ma ora siamo un team più forte, possiamo fare grandi cose domani e l’obiettivo è la vittoria”, ha aggiunto il monegasco.

“Bel miglioramento, avevo faticato tanto nel weekend e mi mancava fiducia, il terzo posto è un bel progresso, volevo lottare per la pole ma Leclerc ha fatto un lavoro eccezionale, sono contento per lui”, ha aggiunto Sainz. “Ieri ero sembrato forte nella simulazione di gara, sulla lunga distanza vado meglio, ho fiducia in un buon passo domani, ma qui conta la posizione in pista. Tutto può accadere come sempre, la priorità è vincere con Charles domani”, ha concluso.