“È difficile competere col Real se non ci sono i soldi per il mercato”. Se avesse l’opportunità di tornare indietro nel tempo, forse Xavi non ripeterebbe queste parole. Le stesse che gli sono costate la panchina del Barcellona. Oggi, venerdì 24 maggio, il presidente Joan Laporta ha informato Xavi che non continuerà ad allenare la prima squadra nella prossima stagione. Un botta e risposta a distanza durante la stagione che è sfociato in una decisione definitiva: l’esonero a fine campionato.

Prima le dimissioni, poi la conferma. Ora l’esonero

Confusione: è la parola con cui si possono riassumere gli ultimi mesi in casa Barcellona. La permanenza di Xavi non è mai stata certa durante l’arco della stagione e questo esonero è la conferma di come tutto possa cambiare in poco a tempo, anche per colpa di qualche dichiarazione indigesta. Nello scorso mese di gennaio era stato lo stesso allenatore ad annunciare le dimissioni, successivamente respinte – qualche settimana più tardi – dal presidente Laporta. Convinti di proseguire insieme e con un nuovo progetto, Xavi non è riuscito a nascondere i malumori e le dichiarazioni degli ultimi giorni non hanno fatto altro che aumentare le tensioni. Il presidente non ha gradito la mancanza di rispetto verso il club: l’esonero è stato inevitabile.

Il sostituto

Per un allenatore che saluta, ce n’è uno che arriva. Il Barcellona ufficializzerà l’arrivo di Hans-Dieter Flick, ex allenatore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. E sarà annunciato dai blaugrana il prossimo lunedì, 27 maggio.

Il comunicato ufficiale del Barcellona

Di seguito la nota ufficiale del club: “Venerdì, il presidente dell’FC Barcelona Joan Laporta ha informato Xavi Hernández che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25. All’incontro si è svolto presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper e hanno partecipato anche il vicepresidente sportivo Rafa Yuste, il direttore sportivo Anderson Luís de Souza, Deco, Xavi, Òscar Hernández e Sergio Alegre. L’FC Barcelona desidera ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, così come per la sua inimitabile carriera come giocatore e come capitano della squadra, e gli augura ogni futuro successo nel mondo. Xavi Hernández allenerà la squadra per l’ultima volta nella partita di domenica in casa del Siviglia. Nel corso dei prossimi giorni il FC Barcelona farà un annuncio riguardante la nuova struttura della prima squadra”. Xavi, dunque, concluderà la propria esperienza con il Barcellona davanti al pubblico del Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Termina la stagione da secondo classificato, a 12 punti di distanza dal Real Madrid, vincitore de LaLiga.