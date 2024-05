Durissima invettiva del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, nel suo consueto appuntamento live del venerdì sui social, dedicato tutto alla situazione dei Campi Flegrei, rilancia le sue note accuse al ministro Raffaele Fitto e al governo Meloni sulla mancata approvazione del Piano di sviluppo e coesione, presentato dal politico l’11 ottobre scorso.

De Luca ripete più volte la parola “irresponsabilità” in riferimento all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “È qualcosa di sconcertante, avremmo potuto realizzare tanti interventi se non avessimo perduto un anno di tempo appresso al ministro Fitto e al governo. Ancora oggi nessuna risposta, nessun cenno di vita, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato. Non ci sono veramente più parole per denunciare l’irresponsabilità del governo. Ci dicono che non ci sono risorse adeguate per affrontare i problemi dei Campi Flegrei e che non ci sarà concesso il sisma-bonus“.

Il presidente regionale ricorda che il sisma-bonus era stato richiesto al governo già in occasione dell’alluvione di Ischia, ma fu negato. E lancia un’altra accusa: “Da mesi abbiamo chiesto al governo di equiparare il trattamento dei cittadini campani a quello riservato ai cittadini del Centro Italia che sono stati colpiti dal terremoto. La cosa incredibile è che per le aree del Centro è stato erogato il sisma bonus, per il Sud il governo ribadisce il suo no. Noi rilanciamo la richiesta già fatta dai Comuni, perché ci pare intollerabile questa disparità di trattamento, è qualcosa di sconvolgente. Tanto più sconvolgente quando il governo continua a ripetere l’invito agli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei a lasciare i territori. Ricordo che per andarsene servono risorse e disponibilità finanziarie. Ma davvero qualcuno può immaginare un esodo di massa da quei territori? Non si può immaginare di prendere mezzo milione di persone. Per poi portarli dove?“.

E aggiunge: “È evidente che bisogna fare contemporaneamente un intervento di messa in sicurezza sismica degli edifici. Il sisma bonus serve a questo. Chiediamo quello che si fa nelle aree terremotate di tutto il paese, non si capisce perché sui Campi Flegrei non ci debba essere un intervento importante del governo e della Protezione civile nazionale, anche sul piano finanziario”.

De Luca chiede al governo anche un intervento economico nei Campi Flegrei e ribadisce: “A oggi non abbiamo nessuna risposta, di concreto c’è solo il blocco del Piano di sviluppo e coesione della Regione Campania, che prevede stanziamenti concreti per i Campi Flegrei. È sconcertante quello che sta facendo il governo nazionale. Chiediamo insistentemente al governo anche sistemi di controllo del fondo marino e delle emissioni di eventuali gas nocivi. Ricordo che la Campania è un territorio meraviglioso ma fragile – continua il politico – Per questo motivo avremmo avuto bisogno di un’attenzione e di una sensibilità da parte del governo, che avrebbe avuto il dovere di siglare per primo l’accordo di coesione con la Regione Campania per l’uso dei fondi. Sono stati e sono ancora oggi degli irresponsabili. Sinceramente io, al loro posto, mi vergognerei. Se c’è un governo che non ha fatto niente per la Campania, è il governo attuale. Dopo la quarta sollecitazione che abbiamo rivolto al ministro Fitto, ancora oggi tutto tace, non hanno neanche avuto la decenza istituzionale di rispondere. C’è solo da vergognarsi. Noi continueremo a combattere, ci auguriamo che prima o poi anche il governo trovi almeno un briciolo di dignità istituzionale”.

E conclude citando i mancati fondi al nuovo Policlinico di Caserta (50 milioni di euro) a causa del blocco del Piano di svilupp e di coesione: “Il danno che stanno procurando il ministro Fitto e il governo Meloni è enorme, è una vergogna. I cittadini casertani avranno modo di ringraziare il governo e il ministro Fitto. Ditelo ai rappresentanti parlamentari campani che fanno capo all’area della maggioranza e che ovviamente non aprono bocca da mesi, peraltro per la difesa del loro territorio. Una vergogna”.