Discreta ai limiti dell’invisibilità anche quando era first lady Veronica Lario non è mai apparsa molto interessata alla politica. Invece, come riporta La Repubblica, è stata avvistata a una iniziativa di Stati Uniti D’Europa con Alessandro Cecchi Paone. “Mi ha invitata Paolo Costanzo (portavoce di +Europa Milano, ndr), che sta lavorando molto bene per l’Europa, e ha anche scritto un bel libro che si intitola ‘Più Europa’, casualmente…”.

Non è la prima volta che l’ex signora Berlusconi viene intercettata a una iniziativa di +Europa, sempre Repubblica il 13 maggio l’aveva intercettata a un evento sui temi del lavoro e della politica economica in corso a Milano. “Io sono una nonna e per me la famiglia è la cosa più importante, ho tanti nipoti e qui c’era un convegno molto interessante sulle nuove tecnologie. Sono venuta per poter avere un dialogo con la mia famiglia, tutto qui” aveva detto rispondendo ai giornalisti. Alla domanda se fosse interessata alle idee di +Europa, l’imprenditrice aveva risposto: “In parte si. Sul fatto che abbiamo bisogno di allargare le nostre vedute e soprattutto questi giovani, proprio grazie alle nuove tecnologie, sono in un contatto diretto. Questo va aiutato, non va bloccato o mortificato”.