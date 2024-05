Tre boati per la tripletta di Lookman, uno più forte dell’altro. Poi, l’urlo al fischio finale dei 15mila (e oltre) in Piazza Veneto. L’Atalanta fa la storia e Bergamo impazzisce: le strade vengono invase dai colori nerazzurri che illuminano la magica notte della Dea. Sciarpe al collo, bandiere sventolate: sguardi increduli e lacrime agli occhi. L’imbattibile Leverkusen si arrende a Gasperini: dominio in campo, coppa alzata al cielo e la festa per la vittoria dell’Europa League può partire.

1 /5 atalanta-europa-league-bergamo (4)

I caroselli di una notte eterna

Fumogeni, fuochi d’artificio e anche un trattore: accade davvero di tutto nella notte di Bergamo. Un’attesa lunga 117 anni: il primo titolo europeo nella storia dell’Atalanta arriva nel momento più incredibile e con una prestazione perfetta. Lookman è l’eroe della notte: Gasperini la firma d’autore di un progetto cominciato nel 2016.

Bergamo è il paradiso della Dea. E ora non resta che aspettare i calciatori al rientro da Dublino, pronti a ricevere il meritato bagno di folla di un popolo e di una tifoseria che 10 anni fa non avrebbe mai immaginato di vivere serate come questa.