“Rimanere all’Atalanta? Devo parlare col presidente, adesso festeggiamo. Se uno dovesse trovare un momento per uscire è questo, da vincente. Dico che è come avere una moglie e dei figli, sei felice ma se ti passa davanti una donna bellissima…”. In una notte di festa, Gianpiero Gasperini con una frase non molto elegante getta le ombre sul suo futuro a Bergamo: nei prossimi giorni è previsto un incontro con il presidente Percassi per delineare il percorso della prossima stagione, con o senza di lui. Nel frattempo, l’allenatore vuole godersi lo storico successo ottenuto in Europa League per 3-0 contro il Bayer Leverkusen. “I ragazzi sono stati straordinari da subito, approcciando bene la partita anche perché c’era rimasta indigesta la finale di Roma. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto fare questo lavoro. Poi qui a Bergamo mi hanno fatto lavorare con grande fiducia. A volte sono un po’ pesante me ne rendo conto, ma ho sempre l’ambizione di fare qualcosa in più“.

Inter, Gasperini: “Di solito chi vince in Italia ha difficoltà a mantenere i costi, a differenza nostra”

Gli elogi di Gasperini sono rivolti ai ragazzi e a una società che anno dopo anno è migliorata in qualsiasi aspetto, anche dal punto di vista. Ma anche nella notte del trionfo europeo, il tecnico non riesce a non essere provocatorio. Come dimostra nella conferenza stampa post-partita: “Vincere come ha vinto l’Atalanta, senza debiti, penso sia un grande modo di trionfare. Abbiamo una società che ha mantenuto in equilibrio sempre i propri conti. Di solito in Europa e in Italia, in particolare, – come accaduto negli ultimi giorni – chi vince ha difficoltà a mantenere i costi“. Un chiaro riferimento alla vicenda Inter-Oaktree.

Futuro lontano da Bergamo?

Le parole di Gasperini devono davvero spaventare i tifosi bergamaschi? Il contratto con l’Atalanta scade nel 2025 ma l’intenzione del club – stando alle parole di Percassi – sarebbe quella di prolungare il rapporto con l’allenatore. Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis ha espresso le scorse settimane la volontà di portare a Napoli proprio Gasperini, con l’obiettivo di cominciare un nuovo ciclo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Gasperini lascerà da vincente, oppure proseguirà la sua avventura con la Dea.