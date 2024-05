“Oggi Giorgia Meloni si sveglia e si scaglia contro il redditometro, scopre che il suo viceministro di Fratelli d’Italia, Leo, l’ha introdotto nottetempo. Era la stessa Meloni che si scagliava contro il grande fratello fiscale. Ora loro reintroducono questo strumento obsoleto”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, a margine dell’intervento a Spazio Europa, a Roma, commentando il caos in maggioranza sulla misura del redditometro. A governo “sono dilettanti allo sbaraglio che non si parlano neppure fra di loro, oppure fanno finta e prendono in giro gli italiani”, ha proseguito l’ex premier. “Noi siamo per politiche fiscali trasparenti e innovative. Noi siamo per la fatturazione elettronica, per l’incrocio dei dati, per il cashback fiscale. Non siamo per redditometri che creano un’alterazione nel rapporto tra fisco e costituenti”, ha aggiunto Conte. Interpellato sulla proposta di Salvini di reintrodurre la leva militare obbligatoria, Conte ha specificato: “È una proposta che ha lasciato tiepida la stessa maggioranza. Sono uscite estemporanee sulla scia di Vannacci per qualche voto in più. Secondo voi ne abbiamo bisogno?”.