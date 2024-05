“Ritengo che fermare i lavori della diga, significherebbe fermare lo sviluppo della Liguria, del nostro territorio e la competitività dell’Italia. L’opera, a mio avviso, dovrà proseguire a pieno ritmo nel rispetto del cronoprogramma. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ma le inchieste a Genova come Bari non possono fermare l’Italia”. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha risposto ad Angelo Bonelli di Avs, al Question Time alla Camera. Bonelli ha chiesto “maggiore trasparenza” e, a fronte dell’inchiesta per corruzione in Liguria, non sia il caso di sospendere i lavori e fare ulteriori verifiche.