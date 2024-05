“Libertà è unirsi per il bene, libertà è unirsi correre sul mare…”. Inizia così l’inno ufficiale della lista Libertà di Cateno de Luca, lanciato in occasione delle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. “Che possa arrivare al cuore di tutti e ci incoraggi nelle sfide della vita” è l’augurio del pianista Santi Scarcella che ha composto l’inno. Il brano è accompagnato da un video dal sapore decisamente kitsch, con immagini di persone che corrono sulla spiaggia con le mani alzate o che passeggiano su un prato in fiore, e va ad inserirsi nel vasto e creativo repertorio degli inni dei partiti moderni (quasi tutti di area centrodestra)