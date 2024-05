“Chi non salta juventino è” si sente cantare a gran voce a San Siro durante la festa scudetto dell’Inter. È bastato poco per mandare in estati Marcus Thuram che sotto gli occhi del padre – ex calciatore bianconero – non si è trattenuto e ha iniziato a saltare sotto la curva per il coro anti-Juve. Lilian non l’ha presa bene: si è avvicinato al figlio e lo ha “rimproverato” con uno schiaffo. E Marcus è scappato ridendo. Un simpatico siparietto in famiglia che non è passato inosservato ai tanti tifosi presenti.

Lo “schiaffo” di Lilian Thuram al figlio

Lo schiaffo di Thuram padre ????

I capelli di Frattesi ⚫️????

Succede di tutto a San Siro#InterLazio #DAZN pic.twitter.com/JSW1leEHZB — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 19, 2024

Con Lilian si può scherzare su tutto, ma guai a toccare la Juventus. Anche il figlio Marcus è stato avvisato: lo schiaffo – ovviamente dato in modo scherzoso – ne è una prova. La famiglia Thuram celebra lo scudetto nella casa nerazzurra, anche se il padre trattiene i festeggiamenti in favore dell’Inter – nonostante la maglia a tinte nerazzurre indossata durante la festa a fine gara – e tiene fede al proprio Dna calcistico. Ma la gioia per il figlio è davvero tanta, tra abbracci continui e foto ricordo.