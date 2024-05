Storie diverse, obiettivo comune. La Dublin Arena il palcoscenico, Atalanta e Bayer Leverkusen le sfidanti. Gasperini contro Xabi Alonso si giocano la vittoria dell’Europa League. Dopo un cammino perfetto, l’atto finale tra le due squadre rivelazioni della stagione europea. Il club tedesco è imbattuto da oltre 51 partite: batterla nei 90′, per la Dea sarebbe un’ulteriore impresa.

Le due squadre si erano già affrontate negli ottavi di finale della stagione 2021/22: in quell’occasione, la Dea eliminò il club tedesco. Oggi, si azzera tutto: i nerazzurri sognano il primo trofeo europeo. Il Leverkusen, invece, è ancora in corsa per conquistare uno storico triplete.

Gasp contro Xabi Alonso

“Siamo felici del percorso fatto finora, speriamo di finire nel modo migliore. A Dublino rappresentiamo l’Italia e ne sentiamo la responsabilità. Avremo l’energia giusta”. Queste le parole di Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa prepartita. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, l’opportunità di vincere un trofeo: il primo in campo europeo. Sporting, Liverpool e Marsiglia: manca solo una partita per completare l’opera. Per la finale, Gasperini ritrova Holm e Kolasinac, De Roon – partito con i suoi – sarà costretto a vederla dalla tribuna a causa di una lesione del bicipite femorale.

Dall’altra parte, una macchina che si è rivelata perfetta (e vincente) nel corso della stagione. Dopo la conquista del Meisterschale, Xabi Alonso desidera il secondo trofeo: “Siamo soddisfatti per quanto abbiamo fatto finora, ma adesso si azzera tutto. Siamo focalizzati solo sulla finale, vogliamo continuare a proporre il nostro calcio essendo consapevoli che i nerazzurri sono forti. Arriviamo in un buon momento, tutti i giocatori stanno bene e vogliamo sfruttare questa grande opportunità”.

Atalanta-Bayer Leverkusen: dove vederla in Tv e streaming

Atalanta-Bayer Leverkusen si giocherà alla Dublin Arena, calcio d’inizio alle ore 21. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport (canale 201), in live streaming su Now e Dazn. Inoltre, la partita sarà visibile in chiaro su RAI 1.